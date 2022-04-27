ВС РФ уничтожили укрепрайон украинских националистов – МО РФ

Подразделения российской армии уничтожили укрепрайон украинских националистов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По территории, на которой располагалась разветвленная сеть окопов и были оборудованы огневые точки, ударила артиллерия. Перед этим многие националисты предпочли сдаться в плен или отступить, бросив на позициях оружие, боеприпасы и раненых. Оставшиеся были ликвидированы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.