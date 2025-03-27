Движение ограничат в трех округах Москвы 29 и 30 марта

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 марта, 12:30

Политика

Глава МИД Венгрии Сийярто поделился снимками своей утренней пробежки в Москве

Глава МИД Венгрии Сийярто поделился снимками своей утренней пробежки в Москве

Новости мира: в Боливии объявлено чрезвычайное положение из-за наводнений

Минобороны РФ показало работу роботизированных комплексов для разминирования

Владимир Путин поздравил бойцов Росгвардии с профессиональным праздником

Новый российский посол Александр Дарчиев прибыл в Вашингтон

Штурмовики России взяли под контроль укрепления ВСУ в Курской области

Задержание главы Гагаузии Гуцул вызвало волну протестов в Молдавии

В Совфеде обсудили поддержку российских производителей электроники

Госдума готовит закон о выплатах семьям для погашения ипотеки

В правительстве поддержали ужесточение ответственности за мошенничество при помощи ИИ

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто опубликовал фотографии своей утренней пробежки на Воробьевых горах в Москве. Для венгерского дипломата такие пробежки стали уже традицией во время визитов в российскую столицу.

Сийярто выбрал это место не случайно – Воробьевская набережная находится в непосредственной близости от здания посольства Венгрии в Москве.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикавидеоЕвгения МирошкинаСтанислав Кулик

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика