Глава МИД Венгрии Сийярто поделился снимками своей утренней пробежки в Москве

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто опубликовал фотографии своей утренней пробежки на Воробьевых горах в Москве. Для венгерского дипломата такие пробежки стали уже традицией во время визитов в российскую столицу.

Сийярто выбрал это место не случайно – Воробьевская набережная находится в непосредственной близости от здания посольства Венгрии в Москве.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.