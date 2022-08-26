Шольц лично проверил зенитные установки, которые ФРГ поставляет Украине

Канцлеру Германии Олафу Шольцу потребовалась стремянка, чтобы забраться на зенитную установку Gepard. Канцлер решил лично проверить самоходные установки, которые Германия поставляет Украине.

Спонтанная фотосессия прошла на военном полигоне в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн. Там украинские военнослужащие проходят обучение на данном виде вооружения.

В Сети уже увидели во всем этом действие попытку Шольца повторить подвиг Лиз Трасс. Британский министр иностранных дел ранее прокатилась на танке у эстонско-российской границы. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.