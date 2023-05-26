Новости часа: ВС РФ нанесли удар по местам хранения боеприпасов ВСУ в зоне СВО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Российские военные высокоточным оружием большой дальности нанесли удар по местам хранения боеприпасов ВСУ. Это данные Минобороны РФ.

У блогера Елены Блиновской и ее супруга арестовали средства на 136 банковских счетах. Об этом заявил Пресненский суд.

В Москве установили более 200 электрозарядных станций в рамках проекта "Энергия Москвы". Об этом сообщил Дептранс.