Участок Серпуховско-Тимирязевской линии метро закроют 27–28 мая

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Политика

Новости часа: ВС РФ нанесли удар по местам хранения боеприпасов ВСУ в зоне СВО

Новости часа: ВС РФ нанесли удар по местам хранения боеприпасов ВСУ в зоне СВО

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Российские военные высокоточным оружием большой дальности нанесли удар по местам хранения боеприпасов ВСУ. Это данные Минобороны РФ.

У блогера Елены Блиновской и ее супруга арестовали средства на 136 банковских счетах. Об этом заявил Пресненский суд.

В Москве установили более 200 электрозарядных станций в рамках проекта "Энергия Москвы". Об этом сообщил Дептранс.

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