Распространение птичьего гриппа в РФ тревожит после экспериментов на Украине – МО

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Рост заболеваемости птичьим гриппом в России начинает тревожить из-за ситуации по биологическим экспериментам на Украине в 2021 году, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы уже обращали ваше внимание на документально подтвержденный факт массового падежа птиц на территории заповедника Аскания-Нова в 2021 году, который, по мнению экспертов, носил инфекционный характер", – подчеркнул он.

По словам генерала, по данным Международного эпизоотического бюро, инфекция стала круглогодичной, а потери от нее с 2021 года составили более 3 миллиардов евро. Кириллов отметил, что с начала 2023 года на территории РФ выявили 32 вспышки птичьего гриппа, а с 17 мая в Москве объявили карантинные мероприятия.

Суммарный ущерб сельскохозяйственной отрасли с 2021 года показал значения в более чем 4,5 миллиарда рублей, указал генерал.

Он добавил, что Украина собирала штаммы вируса птичьего гриппа, которые могут преодолевать межвидовой барьер, включая вариант H5N8. Кириллов также сказал, что Украина хотела ликвидировать биоматериалы, однако российские ученые установили в пробах в херсонской лаборатории следы высокопатогенного гриппа.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что выявленные в России варианты птичьего гриппа не представляют опасности для человека. Она предупредила, что случаи птичьего гриппа фиксируются и за рубежом, поэтому следует соблюдать осторожность во время поездок за границу.