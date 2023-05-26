Писатель Таксюр рассказал, что пребывание в украинской тюрьме было серьезным испытанием

Фото: Агентство ''Москва''/Сергей Ведяшкин

Украинский писатель Ян Таксюр, которого преследовали на Украине за критику местной власти и проявление симпатии к России, назвал украинскую тюрьму серьезным испытанием.

По его словам, он испытывал большое давление, как и все, кто были с ним в камере в спецкорпусе. Кроме того, в какой-то момент его перевели в так называемую криминальную камеру, атмосфера которой также сильно угнетала, несмотря на то, что сокамерники относились к нему хорошо.

"Сама по себе тюрьма – испытание серьезное. Болезнь гораздо легче, чем тюрьма. Ты один и не можешь никуда двинуться", – приводит РИА Новости слова Таксюра.

Киевские власти заподозрили 70-летнего писателя в госизмене из-за критики их действий, а также пророссийских высказываний. Таксюр провел в тюрьме несколько месяцев.

Семья писателя просила отпустить его из-под стражи из-за диагностированного ему онкологического заболевания. Сам Таксюр назвал уголовное дело против него преследованием за инакомыслие.

В данный момент, по информации СМИ, писатель находится на территории России.

Ранее ФСБ возбудила уголовное дело о нарушении гостайны в отношении москвича, который после увольнения со службы выехал из страны, несмотря на запрет на выезд.

По данным спецслужб, мужчина около 10 лет занимал должности в организации с лицензией на работу с государственной тайной. У него был допуск к сведениям особой важности, при разглашении которых может быть причинен ущерб внешней и внутренней политике страны, сфере науки, военной отрасли.