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Апелляционный суд Парижа оставил в силе приговор Саркози по делу о торговле влиянием
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Апелляционный суд Парижа оставил в силе приговор бывшему президенту Франции Николя Саркози по делу о торговле влиянием, сообщает France Presse.
По данным агентства, политику назначили год реального тюремного заключения и два года лишения свободы условно. При этом он будет отбывать наказание не в тюрьме, а на дому с электронным браслетом.
Ранее суд приговорил Саркози к трем годам тюрьмы, два из которых условно. Этот приговор стал беспрецедентным в отношении президента Франции. Его адвокат Тьерри Эрзог и бывший судья Жильбер Азибер получили аналогичные сроки.
В 2021 году бывшего президента Франции признали виновным по делу о нелегальном превышении расходов на проведение избирательной кампании в 2012 году.
Суд заключил, что Саркози знал о законном пороге расходов на избирательную кампанию и был предупрежден о возможных перерасходах. Несмотря на это, он продолжил предвыборные митинги. Суд приговорил Саркози к одному году тюрьмы.
Экс-президента Франции Николя Саркози приговорили к году заключения
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