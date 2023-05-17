Апелляционный суд Парижа оставил в силе приговор Саркози по делу о торговле влиянием

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Апелляционный суд Парижа оставил в силе приговор бывшему президенту Франции Николя Саркози по делу о торговле влиянием, сообщает France Presse.

По данным агентства, политику назначили год реального тюремного заключения и два года лишения свободы условно. При этом он будет отбывать наказание не в тюрьме, а на дому с электронным браслетом.

Ранее суд приговорил Саркози к трем годам тюрьмы, два из которых условно. Этот приговор стал беспрецедентным в отношении президента Франции. Его адвокат Тьерри Эрзог и бывший судья Жильбер Азибер получили аналогичные сроки.

В 2021 году бывшего президента Франции признали виновным по делу о нелегальном превышении расходов на проведение избирательной кампании в 2012 году.

Суд заключил, что Саркози знал о законном пороге расходов на избирательную кампанию и был предупрежден о возможных перерасходах. Несмотря на это, он продолжил предвыборные митинги. Суд приговорил Саркози к одному году тюрьмы.