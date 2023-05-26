Православного журналиста Таксюра вывезли в Россию в рамках обмена с Украиной

Киевского журналиста и активного сторонника Украинской православной церкви Яна Таксюра вывезли в Россию. На родине он неоднократно критиковал режим президента Украины Владимира Зеленского за что был обвинен в государственной измене и приговорен к 12 годам тюрьмы.

В частности, Таксюр называл гонения на УПЦ катастрофическим шагом нынешней украинской власти. Его обменяли на следующий день после вынесения приговора. Семидесятилетнего писателя, страдающего онкологическим заболеванием, сначала отправили в Луганск, а затем в Москву.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.