Российская армия освободила Бочково в Харьковской области. Об этом сообщает министерство обороны. Сначала артиллерия совместно с операторами БПЛА нанесли серию ударов по опорным пунктам ВСУ, после чего штурмовые группы полностью зачистили село от противника.

Военный эксперт Владимир Ераносян отметил, что освобождение Бочково говорит о планомерном расширении буферной зоны против диверсионных сил, сосредоточенных в этом районе. Задача ставится для ликвидации возможностей и плацдарма группировок врага для вторжения и рейдов на Белгородскую область.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.