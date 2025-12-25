Форма поиска по сайту

25 декабря, 08:00

Политика

"Московский патруль": МГД увеличила штрафы за громкое прослушивание музыки в метро

Владимир Путин вручил государственные награды в Екатерининском зале Кремля

"Новости дня": Мосгордума расширила перечень лиц, относящихся к ветеранам боевых действий

В Москве вырос размер штрафа за безбилетный проезд в наземном транспорте

Прокуратура Москвы проконтролирует расследование уголовного дела после взрыва в столице

"Деньги 24": штрафы за навязывание дополнительных услуг увеличат в России

Российские войска вошли в населенный пункт Прилипка в Харьковской области

"Семейную ипотеку" в России могут распространить на вторичное жилье

В МИД России заявили, что возобновление прямого авиасообщения с США давно назрело

Президент США Дональд Трамп подал иск о клевете к британскому телеканалу за редактирование фрагментов его речи. Монтаж его слов создал впечатление, что он призывает сторонников штурмовать Капитолий.

Аналогичный случай произошел с официальным представителем МИД России Марией Захаровой. Нейросеть сгенерировала фейковое видео, в котором она якобы делала заявления о выборах в Молдавии, хотя в оригинальном интервью речь шла о другом.

Захарова назвала такую подделку "страшной", отметив, что современные дипфейки достигли уровня, при котором их сложно отличить от реальных выступлений даже для подготовленного зрителя. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

