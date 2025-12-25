Президент США Дональд Трамп подал иск о клевете к британскому телеканалу за редактирование фрагментов его речи. Монтаж его слов создал впечатление, что он призывает сторонников штурмовать Капитолий.

Аналогичный случай произошел с официальным представителем МИД России Марией Захаровой. Нейросеть сгенерировала фейковое видео, в котором она якобы делала заявления о выборах в Молдавии, хотя в оригинальном интервью речь шла о другом.

Захарова назвала такую подделку "страшной", отметив, что современные дипфейки достигли уровня, при котором их сложно отличить от реальных выступлений даже для подготовленного зрителя. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.