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25 июля, 07:15

Политика

Посольства РФ выпустили рекомендации для туристов, находящихся в Камбодже и Таиланде

Посольства РФ выпустили рекомендации для туристов, находящихся в Камбодже и Таиланде

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Камбоджа и Таиланд ведут боевые действия у своих границ. Посольства России выпустил рекомендации для туристов. В частности, их призвали следить за официальными источниками, избегать районов у границы с Камбоджей, поддерживать связь с туроператором и всегда иметь при себе копии документов. Кроме того, желательно записать номера туристической полиции Таиланда и генконсульства России.

Что стало причиной конфликта? Много ли россиян отдыхает там и как изменился туристический бизнес в странах?

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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