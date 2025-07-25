Посольства РФ выпустили рекомендации для туристов, находящихся в Камбодже и Таиланде

Камбоджа и Таиланд ведут боевые действия у своих границ. Посольства России выпустил рекомендации для туристов. В частности, их призвали следить за официальными источниками, избегать районов у границы с Камбоджей, поддерживать связь с туроператором и всегда иметь при себе копии документов. Кроме того, желательно записать номера туристической полиции Таиланда и генконсульства России.

Что стало причиной конфликта? Много ли россиян отдыхает там и как изменился туристический бизнес в странах?

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.