Джуллиан Ассанж провел в британской тюрьме 1 901 день

Основателя WikiLeaks, журналиста, программиста и хакера Джулиана Ассанжа выпустили из британской тюрьмы после 1 901 дня заключения. В настоящее время он уже находится в Бангкоке, откуда отправится на остров Сайпан, где, как ожидается, будет отпущен на свободу после суда.

По условиям сделки, которая должна быть одобрена судьей, ему зачтут пять лет заключения в Лондоне. Новый тюремный срок Ассанжу не грозит. Затем он должен отправиться в Австралию.

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