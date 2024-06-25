25 июня, 16:30Политика
Джуллиан Ассанж провел в британской тюрьме 1 901 день
Основателя WikiLeaks, журналиста, программиста и хакера Джулиана Ассанжа выпустили из британской тюрьмы после 1 901 дня заключения. В настоящее время он уже находится в Бангкоке, откуда отправится на остров Сайпан, где, как ожидается, будет отпущен на свободу после суда.
По условиям сделки, которая должна быть одобрена судьей, ему зачтут пять лет заключения в Лондоне. Новый тюремный срок Ассанжу не грозит. Затем он должен отправиться в Австралию.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.