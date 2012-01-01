В США назвали судебной ошибкой освобождение основателя WikiLeaks Ассанжа

Основателя проекта WikiLeaks Джулиана Ассанжа освободили из тюрьмы в Великобритании и позволили покинуть королевство. Это произошло благодаря тому, что австралийский журналист, известный публикацией секретных документов властей США, заключил сделку с американской прокуратурой. Теперь вместо 175 лет тюрьмы в Штатах он обретет свободу. Как на событие отреагировали в мире, расскажет Москва 24.

Свободен?

Фото: Tolga Akmen/Anadolu Agency/Getty Images

Последние пять лет основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж содержался в британской тюрьме максимально строгого режима Белмарш. Там журналист находился, пока длились судебные тяжбы по его экстрадиции в США, где ему предъявили обвинения в нарушении закона о шпионаже и раскрытии секретных данных (из-за чего в Штатах Ассанж мог получить по требованию Минюста 175 лет тюрьмы).

Однако 24 июня, спустя 1 901 день, его выпустили и дали покинуть Великобританию в обмен на сделку с американской прокуратурой. Чтобы ее финализировать, 26-го числа на Северных Марианских островах состоится суд США, где Ассанж признает часть обвинений, а именно сознается в заговоре с целью получения и раскрытия сведений о национальной обороне.

После этого, как сообщают американские СМИ, ему назначат пять лет заключения, которые он уже отсидел в британской тюрьме. Затем он отправится в родную Австралию, причем на том же самолете, на котором туда прилетала Тейлор Свифт, обратили внимание австралийские медиа.

Новости мира: в Великобритании выпустили из тюрьмы Джулиана Ассанжа

Супруга журналиста Стелла Ассанж в своих соцсетях поблагодарила всех, кто работал над освобождением ее мужа.





Стелла Ассанж супруга основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джулиан свободен!!!! Словами не могу выразить нашу огромнейшую благодарность вам – да, вам, кто годами действовал, чтобы это сбылось. Спасибо. Спасибо. Спасибо.

Теперь соратники Ассанжа организовали чрезвычайный фонд для восстановления здоровья журналиста. Известно, что за время в Белмарше журналист попадал в больницу и перенес инсульт.

При этом в беседе с агентством Reuters Стелла обратила внимание, что в дальнейшем защита намерена просить о помиловании ее мужа.

Джулиан Ассанж основал проект WikiLeaks в 2006 году, однако на весь мир он прославился в 2010-м благодаря публикации дипломатической переписки и сведений о военных операциях США в Ираке и Афганистане. Также журналист обнародовал видео, где американские вертолеты расстреливают группу гражданских в Багдаде, и еще тысячи секретных документов о действиях властей Штатов. При этом в 2010-м против Ассанжа завели дело о сексуальных домогательствах в Швеции, где был размещен сервер WikiLeaks. Чтобы скрыться от возможной экстрадиции в США в случае задержания, журналист улетел в Лондон, однако впоследствии британский суд принял решение выдать его обратно Стокгольму. В 2012-м Джулиан попросил убежища в посольстве Эквадора в Лондоне, но когда в апреле 2019-го журналиста выселили оттуда, его арестовали и отправили в Белмарш. В конечном итоге дело о домогательствах закрыли из-за слишком слабой доказательной базы, а экстрадиции в США не будет благодаря сделке с американским правосудием.



"Пришлось признать себя виновным"

Фото: Sean Dempsey/PA Images via Getty Images

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе после новости об освобождении Джулиана Ассанжа заявил в эфире телеканала ABC, что надеется на возвращение журналиста на родину.





Энтони Альбанезе премьер-министр Австралии Я очень ясно дал понять, что независимо от мнения людей о Джулиане Ассанже и его деятельности дело затянулось слишком надолго. Его дальнейшее заключение не принесет никакой пользы, и мы хотим, чтобы он вернулся домой, в Австралию.

Освобождение Ассанжа из тюрьмы поприветствовал президент Венесуэлы Николас Мадуро. В своих соцсетях он назвал это событие "триумфом свободы и борьбы за уважение прав человека". А президент Боливии Луис Арсе написал на своей странице, что Ассанж пострадал за "разоблачение военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных империалистами".

"Это событие напоминает нам, что революционная борьба необходима для достижения свободы и социальной справедливости", – сказал Арсе.

Решение освободить Ассанжа поприветствовали лидеры Мексики, Кубы и Колумбии, а также Комитет защиты журналистов (CPJ) и организация "Репортеры без границ" (RSF). При этом в Штатах новость о свободе журналиста вызвала противоречивую реакцию.

Член палаты представителей конгресса США от республиканцев Марджори Тейлор Грин в соцсетях обрадовалась освобождению Ассанжа и высказала мнение, что его подвергли многолетнему заключению только за то, что он занимался своей профессией. В то же время экс-вице-президент США Майк Пенс на своей странице раскритиковал решение американского правосудия.





Майк Пенс экс-вице-президент США Сделка о признании вины между администрацией Байдена и Ассанжем – это судебная ошибка <...>. Не должно быть никаких сделок для тех, кто угрожает безопасности наших военных или национальной безопасности Соединенных Штатов.

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди – младший подчеркнул, что очень рад свободе Ассанжа, однако сожалеет о том, чего это стоило. По его мнению, сделка была вынужденной, иначе журналист просто умер бы в тюрьме.

"Он герой поколения. Но плохая новость в том, что ему пришлось признать себя виновным в сговоре с целью получения и раскрытия информации в сфере национальной безопасности. Это значит, что американское полицейское государство преуспело в криминализации журналистики и распространении своей юрисдикции на тех, кто не является гражданином США", – высказался Кеннеди-младший.

А другой экс-кандидат в президенты США Вивек Рамасвами заявил в соцсетях, что освобождением Ассанжа Джо Байден просто хочет обеспечить себе поддержку части избирателей на выборах в ноябре. Политик назвал "позором" тот факт, что за свою работу журналист "гнил в зарубежной тюрьме".