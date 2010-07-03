Джулиана Ассанжа перевели в тюремную больницу

Джулиана Ассанжа перевели в медицинское отделение тюрьмы Белмарш, передает РИА Новости.
По данным WikiLeaks, здоровье Ассанжа серьезно подорвано после семи лет, которые он провел в посольстве Эквадора в условиях, "несовместимых с базовыми правами человека".
Как сообщил адвокат Ассанжа Пер Самуэльсон, состояние его здоровья в прошлую пятницу было такое, что "с ним было невозможно вести нормальную беседу".
Отмечается, что за семь недель в Белмарш здоровье журналиста продолжило ухудшаться, он сильно похудел.
Ранее главный редактор сайта Wikileaks Кристин Храфнссон рассказал о состоянии Ассанжа в тюрьме. По его словам, основатель Wikileaks подавлен, но не сломлен.
С июня 2012 года Ассанж, обвиненный в Швеции в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался в посольстве Эквадора, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. 11 апреля 2019-го его задержали по ордеру, выданному в 2012 году за его неявку в суд.
По заявлению американского минюста, в США Ассанж обвиняется в сговоре с целью совершения компьютерного взлома. 1 мая основателя Wikileaks приговорили к 11,5 месяцам тюрьмы в Британии.
В настоящий момент суд ожидает от США полный пакет документов, который позволил бы принять решение о том, разрешать ли выдачу подсудимого.
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