Джулиана Ассанжа выселят из посольства Эквадора в Лондоне

Австралийского журналиста Джулиана Ассанжа выдворят из здания посольства Эквадора в Лондоне, где он скрывался от властей США семь лет, сообщает сайт "Комсомольской правды".
Как заявили в WikiLeaks, Ассанжа выдворят в ближайшие несколько дней с использованием оффшорного скандала INA Papers в качестве предлога. Отмечается, что уже есть соглашение с Великобританией о его аресте.
Пакет документов INA Papers WikiLeaks обнародовала в феврале. Утверждается, что там прослеживаются операции компании INA Investment – офшора, созданного братом президента Ленина Морено. Утечка вызвала расследование в Конгрессе Эквадора, эквадорскому лидеру может грозить импичмент.
Австралиец отрицает причастность к этой публикации. Его адвокат напомнил, что Ассанж уже не главный редактор сайта WikiLeaks.
Он живет на территории посольства Эквадора в Лондоне, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где выдан ордер на его арест. Ассанж опасается, что шведские власти депортируют его в США. Там австралийцу грозит до 35 лет тюрьмы или даже смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепа. Британская полиция в любой момент готова арестовать журналиста за то, что он не явился в суд в 2012 году.
В октябре Ассанж обвинил власти Эквадора в том, что они хотят лишить его убежища и выдать США. Президент Эквадора считает, что тот может покинуть посольство, так как Лондон предоставил достаточные гарантии, что его не экстрадируют в страну, где ему грозит смертная казнь.
В январе министр иностранных дел Эквадора Хосе Валенсия сказал, что основателю WikiLeaks лучше сдаться властям. По его мнению, этот вариант для Ассанжа самый позитивный. Валенсия напомнил, что Эквадор по-прежнему дает понять Ассанжу о необходимости выполнять специально разработанный для него протокол поведения и нахождения внутри дипломатического представительства.
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