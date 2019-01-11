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08:41

Эквадор предложил Ассанжу сдаться властям Британии

политика за рубежом

08:41

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Фото: ТАСС/Dominic Lipinski

Министр иностранных дел Эквадора Хосе Валенсия считает, что основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу, который укрывается в посольстве страны в Лондоне, лучше сдаться властям, передает РИА Новости.

По его мнению, этот вариант для Ассанжа самый позитивный. Валенсия напомнил, что Эквадор по-прежнему ясно дает понять Ассанжу о необходимости выполнять специально разработанный для него протокол поведения и нахождения внутри дипломатического представительства.

Последние шесть лет Джулиан Ассанж живет на территории посольства Эквадора в Лондоне, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где выдан ордер на его арест. Он опасается, что шведские власти депортируют его в США, где австралийцу грозит до 35 лет тюрьмы или даже смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепа.

В конце октября Ассанж обвинил власти Эквадора в том, что они стремятся лишить его права убежища и выдать США. Президент Эквадора заявил, что Ассанж может покинуть посольство, так как Лондон предоставил достаточные гарантии, что его не экстрадируют в страну, где ему грозит смертная казнь.

Позже адвокат Карлос Поведа назвал условия, при которых Джулиан Ассанж может покинуть посольство Эквадора в Лондоне. По его словам, должны быть предоставлены гарантии, что не будет экстрадиции в третью страну, где все может закончиться пожизненным заключением или смертной казнью.

политика за рубежом

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