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25 мая, 21:15

Политика

Россия и Украина завершили третий этап обмена военнопленными по формуле 1 000 на 1 000

Россия и Украина завершили третий этап обмена военнопленными по формуле 1 000 на 1 000

Обмен пленными между РФ и Украиной по формуле 1 000 на 1 000 завершен

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Россия и Украина завершили третий этап обмена военнопленными по формуле 1 000 на 1 000. Каждая сторона передала по 303 военных, сообщили в министерстве обороны РФ.

Утром 25 мая освобожденных российских бойцов сначала транспортировали из подконтрольных Киеву территорий в Белоруссию. Там им оказали медицинскую и психологическую помощь. Дальше их ожидал спецборт в Москву. Теперь их ожидает лечение и реабилитация в медицинских центрах Минобороны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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