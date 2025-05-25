ТАСС: взрывы прогремели в шести городах Украины

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Взрывы раздались минувшей ночью в Киеве и еще пяти украинских городах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные издания.

Помимо украинской столицы, звуки взрывов также были слышны в Николаеве, Харькове, Чернигове, Сумах и в Конотопе Сумской области. Подробности произошедшего пока не приводятся.

На данный момент сирены воздушной тревоги звучат в девяти регионах Украины, в том числе в Киевской, Сумской, Харьвоской и других областях.

Ранее Вооруженные силы России нанесли групповой удар по предприятию военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, который занимается разработкой ракет и ударных дронов.

Удар был нанесен с помощью высокоточного оружия наземного базирования и БПЛА. Помимо предприятия ВПК Украины, были атакованы позиции зенитного ракетного комплекса Patriot и центр радиотехнической разведки.