В СК заявили, что Льгов в Курской области был обстрелян ВСУ 22 мая из HIMARS

Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Льгову в Курской области из реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, передает ее слова пресс-служба ведомства.

Такой вывод военные следователи сделали после того, как осмотрели место происшествия и нашли там фрагменты снаряда. В настоящее время с разрешения врачей сотрудники СК начали допрашивать пострадавших от обстрела. Также назначены судмедэкспертизы, которые помогут определить тяжесть вреда, причиненного здоровью людей.

Сейчас устанавливаются те представители украинских вооруженных формирований, которые причастны к этому преступлению, указали в ведомстве.

22 мая ВСУ нанесли массированный удар по Льгову. Под атаку попала автодорога Курск – Рыльск.

Сперва сообщалось о 12 пострадавших, однако спустя время их количество увеличилось до 16. Из них 14 раненых, в том числе двое детей, были доставлены в больницу. Четверо из госпитализированных находятся в тяжелом состоянии.

Следователи возбудили уголовное дело по факту теракта. По версии СК, украинские военные намеренно обстреляли город, выбирая в качестве цели гражданские объекты.

