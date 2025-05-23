Раненного при атаке ВСУ главу Беловского района Волобуева прооперировали

Фото: телеграм-канал "Александр Хинштейн"

Медики успешно провели операцию главе Беловского района Курской области Николаю Волобуеву, раненному после удара дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем телеграм-канале заявил врио губернатора области Александр Хинштейн.

"Вмешательство проходило из-за переломов на лучевой кости и костей таза. По оценке хирургов, все прошло как нельзя лучше!" – добавил политик.

Волобуев уже отошел от наркоза и пришел в себя, врачи начали его реабилитацию. Предполагается, что уже с 26 мая он начнет постепенно вставать.

Глава Беловского района Курской области пострадал после атаки украинского дрона по его автомобилю. Мужчина успел выйти из авто за пару минут до удара, но все равно получил травмы и был доставлен в больницу. По словам Хинштейна, эта атака стала уже четвертой, когда Волобуев попадает под обстрел ВСУ.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Главу района доставили в столичный Национальный медицинский центр травматологии и ортопедии. Несмотря на ранение, Волобуев держит "боевой" настрой, но переживает, что придется провести время в больнице, а не на работе.

