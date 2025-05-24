В Москве встретили 390 россиян, освобожденных из украинского плена. Среди них – 270 военнослужащих и 120 гражданских лиц. Все они прибыли на родину в рамках первого этапа масштабного обмена, согласованного 16 мая в Стамбуле.

Два борта ИЛ-76 приземлились на военном аэродроме. Освобожденные бойцы с флагами и криками "Россия!" спустились по трапу. Некоторые сразу позвонили родным, чтобы сообщить о возвращении.

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