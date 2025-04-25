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25 апреля, 18:15

Политика

Захарова назвала взрыв в Балашихе террористической атакой

Захарова назвала взрыв в Балашихе террористической атакой

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала взрыв в подмосковной Балашихе, в результате которого погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Дипломат назвала произошедшее террористической атакой.

Взрыв прогремел у дома № 2 на улице Нестерова, там был подорван автомобиль "Фольксваген Гольф". По предварительным данным, сработало самодельное устройство.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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