НАТО проведет самые масштабные учения в районе границы с Россией в этом году. В учениях будут задействованы 2,5 тысячи военнослужащих и 500 единиц техники. Об этом сообщает польское агентство печати.

Согласно данным СМИ, в конце марта вблизи Калининградской области Польша совместно с Альянсом отработают форсирование Балтийской косы.

После начала СВО Варшава неоднократно заявляла о планах укрепить армию на границе с Калининградской областью. На днях польский министр обороны Мариуш Блащак сообщил, что группировку в регионе усилят за счет американских РСЗО HIMARS.

Кроме того, Россия на этой неделе дала старт масштабным военным учениям в Калининградской области. Полк морской авиации Балтфлота имитирует ракетно-бомбовые удары над Балтикой. В учениях принимают участие экипажи Су-30СМ и Су-30СМ2.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.