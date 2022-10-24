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Политика

Эксперименты с использованием радиоактивных материалов все еще проводят на Украине – МО РФ

Эксперименты с использованием радиоактивных материалов все еще проводят на Украине – МО РФ

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Термоядерные установки "Ураган" все еще функционируют на украинских научных базах в Харьковской области и в Киеве. Там проводятся исследования с использованием радиоактивных материалов на реакторе ВВР-М. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов.

Все силы и средства готовы к выполнению задач в условиях радиоактивного заражения. Об этом заявили в Минобороны России.

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