Эксперименты с использованием радиоактивных материалов все еще проводят на Украине – МО РФ

Термоядерные установки "Ураган" все еще функционируют на украинских научных базах в Харьковской области и в Киеве. Там проводятся исследования с использованием радиоактивных материалов на реакторе ВВР-М. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов.

Все силы и средства готовы к выполнению задач в условиях радиоактивного заражения. Об этом заявили в Минобороны России.