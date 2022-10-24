Критических разрушений после удара Киева в районе Каховской ГЭС нет – власти

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Критических разрушений после удара украинских войск в районе Каховской ГЭС нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу администрации Новой Каховки Владимира Леонтьева. По его словам, гидроэлектростанция продолжает работать.

"Сейчас мы смотрим, что происходит, какие последствия. Есть попадания в городе и в районе Каховской ГЭС. Каховская ГЭС продолжает мужественно стоять, все нормально", – сказал Леонтьев.

Он подчеркнул, что плановый сброс воды продолжатся. Также Леонтьев заявил, что ГЭС будет продолжать работать. По его словам, она уже на протяжении пяти месяцев подвергается многочисленным ударам со стороны Украины.

Представитель экстренных служб сообщил, что ВСУ выпустили 19 ракет из комплексов HIMARS и "Ольха" по Новой Каховке. Часть ракет сбила ПВО, однако три ракеты попали в Каховскую ГЭС.

Ранее сообщалось, что ВСУ практически ежедневно обстреливают населенный пункт и территорию станции. По словам Леонтьева, в сутки выпускается до 120 ракет.

На Каховском водохранилище увеличили объемы сброса воды, чтобы снизить ущерб в случае разрушения ГЭС. Если будет повреждена плотина гидроэлектростанции, ущерб будет серьезным.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что населенные пункты, в которые придет вода после прорыва Каховской ГЭС, уже "четко рассчитаны". Он отметил, что в случае разрушения шлюзов вода поднимется на 1–1,5 метра.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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