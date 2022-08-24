Новости последнего часа: Венгрия не планирует вводить ограничения на выдачу виз россиянам

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Венгрия не планирует вводить какие-либо ограничения на выдачу виз россиянам. Об этом заявили в МИД страны.

Доступность высокотехнологичной помощи в Москве за три года выросла почти на 30%. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В России продолжается тушение 104 лесных пожаров. Об этом заявил Рослесхоз.