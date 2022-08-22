"Москва и мир": ограничение полетов и засуха в Китае

Группировку, которая участвует в тушении лесных пожаров в Рязанской области, увеличили почти до 9 тысяч человек. Также дополнительно в регион отправили 200 единиц техники. Об этом сообщил Сергей Собянин, который побывал в пострадавшем регионе.

В Спасском районе Рязанской области возбудили уголовное дело по факту лесных пожаров. Предварительная причина – неосторожное обращение с огнем. По мере тушения пожаров, постепенно будут уменьшаться и дым, и запах гари в Москве. По прогнозам, смог продержится до конца рабочей недели. Ситуацию усложняет жаркая погода, воздух в столице прогреется до 33 градусов. Это на восемь градусов выше нормы. Осадков не предвидится, синоптики ожидают пятый уровень погодной опасности.

Росавиация снова продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов юга и центра России. На этот раз они действуют до 29 августа. Первый раз запрет ввели 24 февраля. Самолеты по-прежнему не летают в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, а также Липецк, Ростове-на-Дон, Симферополь и Элисту. Авиакомпаниям рекомендуют пользоваться альтернативными маршрутами через Волгоград, Минеральные Воды и Ставрополь. В Краснодарском крае действует единственный аэропорт – в Сочи.

Правительство выделило более трех миллиардов рублей компенсации закрытым аэропортам. 16 августа премьер-министр РФ Михаил Мишустин пообещал расширить поддержку еще на 2,5 миллиарда. 25 августа стартуют продажи осенних туров по России с кешбэком. Можно выбрать альтернативные маршруты закрытым сейчас направлениям и отправиться в путешествие с 1 октября по 25 декабря. Например, по программе кешбэка за турпоезду на Дальний Восток удастся вернуть до 40 тысяч рублей.

В Китае из-за аномальной засухи и обмелевших рек – массовые перебои в подаче электроэнергии. Чтобы вывести из-под удара жилые дома, власти ограничивают использование электричества на промышленных предприятиях. Самая экстремальная ситуация в провинции Сычуань – там закрылись или существенно сократили производство все местные фабрики.

Накрыла тьма и Шанхай. В мегаполисе отключили ландшафтное освещение на всех центральных улицах. Ученые надеются, что исправить положение дел и возобновить работу ГЭС помогут искусственные дожди. Их могут вызвать уже в ближайшие дни. Ранее, чтобы поднять уровень в Янцзы, в реку слили почти миллиард кубических метров воды из водохранилищ. Но пока этого мало даже для того, чтобы полностью восстановить судоходство. Под угрозой уничтожения остается и урожай. Чтобы не допустить катастрофы, более 2 миллионов гектаров сельхозугодий планируют опрыскивать специальной водоудерживающей добавкой. Она ограничит испарение влаги. Жара в Китае продолжается уже больше двух месяцев.