Новости мира: погода в Европе

Крупные лесные пожары возникли в испанской Валенсии. Там огонь уничтожил более 15 тысяч гектаров леса. Он вплотную подошел к нескольким населенным пунктам. Из опасных районов власти эвакуировали около двух тысяч человек. Горят леса и вдоль проходящей по провинции железнодорожной ветке. И это привело к сбоям в расписании.

Лондон затопило после засухи. Сильные ливни спровоцировали в городе настоящее наводнение. На некоторых дорогах машины стоят чуть ли не по крышу в воде. Нарушено движение поездов метро, закрыты несколько станций. В экстренные службы поступают сотни звонков, связанных с затоплением подвалов и первых этажей.

Сильные дожди и грозы после изнуряющей жары пришли также во Францию и Бельгию. Кроме того, там объявили штормовое предупреждение. Синоптики рассказали, что нужно готовиться к настоящему урагану – скорость ветра может достигать 100 километров в час. Местные власти велели гражданами сидеть по домам.

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