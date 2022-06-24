Глава правительства Португалии заявил, что Украина может развалить Евросоюз

Украина может развалить Евросоюз. С таким заявлением выступил глава правительства Португалии Антониу Кошта. В этой стране остались крайне недовольны решением о присвоении Киеву официального статуса кандидата на вхождение в ЕС.

Такое мнение разделяют и многие экономисты. По их словам, экономика Украины слишком неразвита и европейским государствам придется потратить на ее поддержку слишком много средств. Правда, до получения полноценного статуса члена ЕС Украине еще далеко. На это может уйти несколько лет.

Портит настроение киевским властям, например Турция. Анкара получила статус кандидата на вхождение в ЕС еще в 1999 году, заявку подавала в 1987 году. С тех пор в очередь также встали Северная Македония, Черногория, Албания и Сербия.

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