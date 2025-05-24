Артиллерия РФ уничтожила пункты управления дронами ВСУ

В зоне проведения специальной военной операции продолжается формирование санитарной зоны в Сумской области. Российская артиллерия нанесла удары по украинским пунктам управления FPV-дронами, с которых ранее атаковали Белгородскую область.

Эксперты также сообщают о продвижении российских сил к Днепропетровской области. За неделю группировка "Восток" взяла под контроль более 10 квадратных километров в ДНР, включая населенный пункт Отрадное.

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