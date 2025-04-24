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Новости

24 апреля, 08:00

Политика

В Совфеде предложили бесплатный прокат детских вещей семьям с новорожденными

В Совфеде предложили бесплатный прокат детских вещей семьям с новорожденными

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В Совете Федерации предложили открыть в регионах пункты проката вещей для новорожденных. По мнению сенаторов, такая мера поможет поддержать молодые семьи в первые месяцы после рождения ребенка.

Речь идет о временном пользовании детскими кроватками, колясками, автокреслами и ванночками. В некоторых регионах, например в Ставропольском крае, подобная практика уже действует.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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