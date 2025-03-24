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24 марта, 07:15

Политика

Российские представители прибыли в Эр-Рияд на переговоры с США

Российские представители прибыли в Эр-Рияд на переговоры с США

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Российские представители прибыли Эр-Рияд на переговоры с США. Экспертная встреча "технических команд" состоится 24 марта. Речь пойдет в том числе о безопасности судоходства в акватории Черного моря. Этот вопрос ранее в телефонном разговоре обсудили Владимир Путин и президент США Дональд Трамп.

Российскую сторону на переговорах представят глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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