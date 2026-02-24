Мессенджер Telegram могут признать экстремистским в РФ, заявил глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

Если это произойдет, все платежи и реклама в сервисе будут криминализированы. Наказать смогут даже за оплату премиум-подписки.

Вероятность такого решения выросла на фоне новостей о том, что в отношении создателя Telegram Павла Дурова идет расследование в рамках дела о содействии терроризму. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

