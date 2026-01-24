Форма поиска по сайту

24 января, 22:15

Политика

Следующий раунд переговоров по Украине запланирован на 1 февраля

Следующий раунд переговоров по Украине запланирован на 1 февраля

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 24 января

Второй раунд трехсторонних переговоров завершился в Абу-Даби

В Абу-Даби пройдет второй раунд трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной

Новости мира: свыше тысячи человек погибли из-за наводнений и оползней в Индонезии

ВС РФ освободили пять населенных пунктов за неделю

Первый раунд трехсторонней встречи РФ, США и Украины завершился в Абу-Даби

Первый раунд трехсторонних переговоров по Украине завершился в Абу-Даби

Первый раунд переговоров РФ, США и Украины проходит в Абу-Даби

"Новости дня": закон о вывесках на русском языке вступит в силу 1 марта

Стала известна дата следующего раунда переговоров по Украине в Абу-Даби. Согласно данным западных информагентств, встреча рабочих групп России, США и Украины запланирована на 1 февраля.

Российская делегация во главе с начальником Главного управления Генштаба Игорем Костюковым уже покинула Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Как заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, Россия в переговорах опирается на базовые договоренности, достигнутые президентами двух стран в Анкоридже.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

политикаДарья Крамарова

