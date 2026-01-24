Следующий раунд переговоров по Украине запланирован на 1 февраля

Стала известна дата следующего раунда переговоров по Украине в Абу-Даби. Согласно данным западных информагентств, встреча рабочих групп России, США и Украины запланирована на 1 февраля.

Российская делегация во главе с начальником Главного управления Генштаба Игорем Костюковым уже покинула Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Как заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, Россия в переговорах опирается на базовые договоренности, достигнутые президентами двух стран в Анкоридже.

