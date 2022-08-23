Более 6 тыс кандидатов примут участие в муниципальных выборах депутатов в Москве

Свыше шести тысяч кандидатов примут участие в муниципальных выборах депутатов в столице. Об этом сообщили на пресс-конференции "Предвыборные настроения москвичей". Как заметили политологи, вовлеченность жителей мегаполиса в политические процессы в этом году достаточно высокая.

Муниципальные выборы депутатов пройдут с 9 по 11 сентября. Специалисты провели опрос и выяснили, какой он – идеальный кандидат. Оказалось, что москвичи доверяют работающему человеку, который водит автомобиль, придерживается традиционных ценностей и любит животных. При этом он должен быть старше 45 лет.

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