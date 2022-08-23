Минобороны РФ показало работу расчетов зенитной ракетной системы С-300В

В спецоперации участвуют расчеты зенитной ракетной системы С-300В Западного военного округа. Их работу показали в Минобороны РФ.

Боевое дежурство несут круглосуточно. При обнаружении воздушной цели, сопровождают ее и запрашивают "свой – чужой". Если подтверждено, что летящий объект – вражеский, поступает команда на уничтожение.

С-300В предназначена для защиты войск на земле от ударов крылатых, аэробаллистических и баллистических ракет, а также боевых самолетов и вертолетов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.