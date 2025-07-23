Госдума приняла закон о кредитных каникулах для бизнеса и самозанятых

Малому, среднему бизнесу и самозанятым гражданам разрешили брать кредитные каникулы раз в 5 лет. Соответствующий закон Госдума приняла во втором и третьем чтениях. Такие каникулы можно будет брать на срок до полугода.

Проценты будут начисляться на условиях, которые указаны в договоре о займе. Максимальный размер кредита, по которому заемщик вправе потребовать каникулы, установит правительство России.

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