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23 июля, 07:00

Политика

Госдума приняла закон о кредитных каникулах для бизнеса и самозанятых

Госдума приняла закон о кредитных каникулах для бизнеса и самозанятых

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Малому, среднему бизнесу и самозанятым гражданам разрешили брать кредитные каникулы раз в 5 лет. Соответствующий закон Госдума приняла во втором и третьем чтениях. Такие каникулы можно будет брать на срок до полугода.

Проценты будут начисляться на условиях, которые указаны в договоре о займе. Максимальный размер кредита, по которому заемщик вправе потребовать каникулы, установит правительство России.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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