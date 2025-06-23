Пентагон опубликовал видео с самолетами, которые участвовали в ударах по Ирану

Пентагон опубликовал официальные видео и фото американских военных самолетов Б-2 "Спирит", которые участвовали в ударах по территории Ирана 22 июня. На кадрах запечатлен вылет и возвращение стратегических бомбардировщиков после атаки на иранские ядерные объекты. Операция получила название "Полуночный молот".

Тем временем жители Тегерана праздновали ракетный удар Ирана по американской военной базе в Катаре. Люди вышли на улицы с национальными флагами. При этом после американской атаки на иранские ядерные объекты парламент Исламской Республики одобрил приостановку сотрудничества с МАГАТЭ.

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