Украина и Молдавия могут официально стать странами – кандидатами в ЕС. Это решение лидеры ЕС должны утвердить на саммите, который начался 23 июня.

Все ли члены союза готовы принять в свои ряды страну с практически полностью разрушенной экономикой? Как такой шаг может повлиять на развитие украинского кризиса? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.