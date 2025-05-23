В Донецкой Народной Республике бойцы "Центральной" группировки прорвали линию обороны ВСУ и заняли населенный пункт Новооленовка. Противник оказался застигнут врасплох, в результате российские военные ликвидировали живую силу и технику.

В свою очередь, военные из группировки "Восток" провели успешную атаку опорного пункта ВСУ на южно-донецком направлении. Позиции противника были хорошо замаскированы и укреплены. Там была оборудована система обороны.

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