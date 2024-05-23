Новости мира: французский президент прилетел в Новую Каледонию

Французский президент Эммануэль Макрон прилетел в охваченную беспорядками Новую Каледонию. Он пообещал вернуть жителям спокойствие, для этого военные силы Франции останутся на острове столько, сколько нужно. Ранее политические партии острова отказались проводить совместную с президентом Франции видеоконференцию.

Девять человек погибли в Мексике во время политического митинга. Сильный ветер снес заднюю часть сцены, и металлическая конструкция упала на выступающих и зрителей. Пострадавшими числятся более 60 человек.

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