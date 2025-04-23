23 апреля, 07:45Политика
ВС РФ освободили населенный пункт Сухая Балка в ДНР
ВС РФ активно продвигаются в Донецкой Народной Республике. Освобожден населенный пункт Сухая Балка.
Поселок открывает пути наступления на Константиновку – важный укрепрайон ВСУ. Эксперты отмечают, что российские военнослужащие наступают на всех направлениях.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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