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23 апреля, 07:45

Политика

ВС РФ освободили населенный пункт Сухая Балка в ДНР

ВС РФ освободили населенный пункт Сухая Балка в ДНР

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ВС РФ активно продвигаются в Донецкой Народной Республике. Освобожден населенный пункт Сухая Балка.

Поселок открывает пути наступления на Константиновку – важный укрепрайон ВСУ. Эксперты отмечают, что российские военнослужащие наступают на всех направлениях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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