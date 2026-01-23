Подразделения группировки войск "Южная" нанесли удар в Краматорском районе ДНР

Подразделения группировки войск "Южная" нанесли удар в Краматорском районе Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщили в Минобороны России. Потери противника составили около 30 человек.

Кроме того, российские войска улучшили тактическое положение в зоне спецоперации. Более выгодные позиции заняли подразделения группировок войск "Запад", "Центр", "Север".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

