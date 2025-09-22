Новости мира: Ким Чен Ын назвал условие для переговоров с Трампом

Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал условие для переговоров с президентом США Дональдом Трампом. Для этого Вашингтон должен отказаться от требования денуклеаризации Северной Кореи.

Более 200 человек задержали во время протестов на Филиппинах. Они поджигали автомобили, бросали камни и коктейли Молотова. Во время разгона беспорядков пострадали около 100 полицейских. Подозреваемым грозят обвинения в покушении на убийство.

В Аризоне состоялась церемония прощания с активистом и политиком Чарли Кирком, который погиб в результате покушения 10 сентября. Проститься с ним пришли тысячи людей.

