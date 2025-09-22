Форма поиска по сайту

Новости

Новости

22 сентября, 13:30

Политика

Новости мира: Ким Чен Ын назвал условие для переговоров с Трампом

Новости мира: Ким Чен Ын назвал условие для переговоров с Трампом

Российские войска приблизились к окраинам Красноармейска

Новости мира: сотни людей вышли на акцию против Эммануэля Макрона в Париже

В России предложили убрать из школьной программы слишком сложные темы

В Госдуме предложили изменить условия семейной ипотеки

Российские войска уничтожили укрепления ВСУ в Днепропетровской области

Новости мира: Саудовская Аравия заключила пакт о взаимной обороне с Пакистаном

Российские войска освободили населенный пункт Березовое в Днепропетровской области

Новости мира: армия Израиля нанесла удары по объектам в секторе Газа

Новости мира: двое детей погибли в результате удара ВВС Израиля по школе в Газе

Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал условие для переговоров с президентом США Дональдом Трампом. Для этого Вашингтон должен отказаться от требования денуклеаризации Северной Кореи.

Более 200 человек задержали во время протестов на Филиппинах. Они поджигали автомобили, бросали камни и коктейли Молотова. Во время разгона беспорядков пострадали около 100 полицейских. Подозреваемым грозят обвинения в покушении на убийство.

В Аризоне состоялась церемония прощания с активистом и политиком Чарли Кирком, который погиб в результате покушения 10 сентября. Проститься с ним пришли тысячи людей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

политика за рубежом видео Роман Карлов Евгения Мирошкина

