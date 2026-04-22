Госдума не поддержала изменение нештрафуемого порога превышения скорости

В Госдуме не поддержали изменение нештрафуемого порога превышения скорости. Против выступила фракция "Единая Россия".

Как заявил первый зампред комитета нижней палаты парламента по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов, депутаты этой партии также не считают необходимым вводить штрафы за превышение средней скорости. Он подчеркнул, что подобные предложения уже неоднократно обсуждались, в том числе под видом экспериментальных режимов, но вызывают вопросы с точки зрения справедливости и правоприменения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.