Новости мира: Трамп запросил рекордные 1,5 трлн на военный бюджет США

Президент США Дональд Трамп добивается рекордного военного бюджета для страны – на 1,5 триллиона долларов. Деньги должны пойти на развитие флота, авиации и создание "Золотого купола". В графе президентских приоритетов также значатся разработка беспилотников и кораблестроение. Таких сумм на военные нужды не запрашивали с 1962 года, утверждают аналитики. При этом финансирования конфликта с Ираном в списке расходов нет.



Президент Аргентины Хавьер Милей отпраздновал День Независимости Израиля в Иерусалиме. Он поднялся на сцену и стал одним из хедлайнеров праздника, из зала ему аплодировал премьер-министр Беньямин Нетаньяху. Милей находится в Израиле с государственным визитом уже 4 дня. Почти каждый раз, когда он приезжает в страну, становится звездой сцены. При этом Буэнос Айрес считается стратегическим партнером Иерусалима. Стороны подписали пакет документов о безопасности, технологиях и прямом авиасообщении.

