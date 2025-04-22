Новости мира: свыше 30 человек пострадали в секторе Газа от бомбардировок Израиля

Более 30 человек стали жертвами ракетно-бомбовых ударов армии Израиля по сектору Газа. Сообщается о мощных взрывах в районе Рафаха. По информации местных СМИ, после бомбардировок на место прибывает тяжелая техника и сносит уцелевшие здания. Израиль возобновил атаки Газы в ночь на 18 марта. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что это стало ответом на отказ палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.

В американском аэропорту Орландо сгорел самолет. Лайнер авиакомпании Delta Air Lines вспыхнул прямо на взлетной полосе. В этот момент на борту находились более 200 человек. Все они были эвакуированы, никто не пострадал. Причины инцидента выясняются.

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