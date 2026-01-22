Форма поиска по сайту

22 января, 12:15

Политика

Спецпосланник США Уиткофф заявил об одном ключевом вопросе по урегулированию на Украине

Новости мира: Трамп может предложить гренландцам по 1 млн долларов за присоединение к США

Подразделения группировки "Север" продвинулись в зоне СВО

"Деньги 24": в Госдуме предложили ввести самозапрет на платежи в играх

Путин распорядился продлить работу детских садов до 20:00

Работу ясельных групп в детских садах России могут продлить до 20:00

Новости мира: циклон "Гарри" обрушился на юг Италии

Аналитики заявили, что рубль укрепился в связи с предстоящей встречей Путина и Уиткоффа

В Москве начали рассматривать предложение о вступлении в "Совет мира"

Владимир Путин встретится со Стивеном Уиткоффом 22 января

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что урегулирование конфликта на Украине свелось к решению одного вопроса. Он выступил с таким заявлением в преддверии очередной встречи с Владимиром Путиным, добавив, что настроен оптимистично.

Переговоры должны пройти в Москве. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что встреча запланирована в рабочем графике Путина. Она станет уже седьмой для Уиткоффа и российского лидера. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

политикавидеоИван ЕвдокимовМария Рыбакова

