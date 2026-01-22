Спецпосланник США Уиткофф заявил об одном ключевом вопросе по урегулированию на Украине

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что урегулирование конфликта на Украине свелось к решению одного вопроса. Он выступил с таким заявлением в преддверии очередной встречи с Владимиром Путиным, добавив, что настроен оптимистично.

Переговоры должны пройти в Москве. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что встреча запланирована в рабочем графике Путина. Она станет уже седьмой для Уиткоффа и российского лидера. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.