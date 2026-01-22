Новости мира: Трамп может предложить гренландцам по 1 млн долларов за присоединение к США

Президент США Дональд Трамп может предложить жителям Гренландии по 1 миллиону долларов за присоединение к США. По данным издания Daily Mail, население острова составляет около 57 тысяч человек. Вместе с тем после переговоров с генсеком НАТО Марком Рютте американский лидер сообщил, что дополнительные пошлины против европейских стран вводиться не будут. По словам президента, выполнение соглашения станет "великим успехом для США и всех членов НАТО". Он также признался, что не представляет себе сценарий, в котором страна стала бы воевать с Данией из-за Гренландии.

Юг Италии накрыл мощный циклон "Гарри". В эпицентре скорость ветра превышает 120 километров в час, а высота волн на море достигает 9 метров. Они перекатываются через защитные сооружения и выбрасывают на берег катера и лодки. Объявлен красный уровень тревоги, в наиболее пострадавших провинциях закрыты учебные заведения, сотни людей эвакуированы. Спасательные службы заявили, что непогода будет сохраняться еще несколько суток.

Этот же шторм бушует и в Каталонии, одном из самых популярных курортных регионов Испании. На северо-западных территориях и прибрежной зоне наблюдаются сильные снегопады и ливни, на море волны достигают 7 метров. Власти ввели экстренные меры для обеспечения безопасности населения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.