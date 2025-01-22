Российские войска почти полностью освободили территорию ЛНР

Российские войска близки к полному освобождению Луганской Народной Республики (ЛНР). Накануне был взят под контроль населенный пункт Новоегоровка. По данным Минобороны, для полного освобождения остается зачистить еще три населенных пункта – Петровское, Новолюбовку и Белогоровку.

На освобожденных территориях саперы работают над разминированием. С помощью дронов они находят и обезвреживают боеприпасы, оставленные противником. Командиры отмечают, что такие технологии сохраняют жизни военнослужащих. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.