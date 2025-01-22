Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 января, 11:30

Политика

Российские войска почти полностью освободили территорию ЛНР

Российские войска почти полностью освободили территорию ЛНР

Новости мира: Трамп столкнулся с первым иском на посту президента США

Группировка ВС РФ "Южная" сорвала контратаку ВСУ на Курахово

Маск на президентском параде Трампа сделал жест, похожий на нацистское приветствие

Трамп подписал указ о введении на границе США с Мексикой режима ЧС

Посольство РФ находится на связи с ведомствами Турции по пожару на горнолыжном курорте

Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудили возможные контакты с США по конфликту на Украине

Трамп подписал почти 200 указов в первый день на посту президента США

Си Цзиньпин и Владимир Путин провели видеоразговор

Новости мира: Трамп приостановил помощь Украине на 90 дней

Российские войска близки к полному освобождению Луганской Народной Республики (ЛНР). Накануне был взят под контроль населенный пункт Новоегоровка. По данным Минобороны, для полного освобождения остается зачистить еще три населенных пункта – Петровское, Новолюбовку и Белогоровку.

На освобожденных территориях саперы работают над разминированием. С помощью дронов они находят и обезвреживают боеприпасы, оставленные противником. Командиры отмечают, что такие технологии сохраняют жизни военнослужащих. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоИван ЕвдокимовМария РыбаковаМария Панкратова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика